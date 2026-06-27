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Бокерия назвал главные привычки здорового человека

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Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент «Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия рассказал, что считает основой здорового образа жизни, передает РИА Новости.

Эксперт перечислил главные привычки здорового человека
© Global Look Press

По словам кардиохирурга, один из ключевых принципов здорового образа жизни — соблюдение режима сна. Важно стремиться ложиться и вставать в одно и то же время. Сам академик признался, что в будни просыпается в 6:22 утра, а в выходные позволяет себе поспать до девяти — начала десятого.

Бокерия подчеркнул, что сон — важнейший элемент восстановления организма. Он сравнил мозг во время отдыха со стиральной машиной, которая очищает его от негатива. «Невыспавшегося человека легко сравню с живым трупом, — отметил он. Также специалист напомнил, что для здоровья важно ограничивать потребление соли и сахара, есть больше овощей и фруктов и не злоупотреблять алкоголем.

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