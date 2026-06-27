Эксперт перечислил главные привычки здорового человека

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент «Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия рассказал, что считает основой здорового образа жизни, передает РИА Новости.

По словам кардиохирурга, один из ключевых принципов здорового образа жизни — соблюдение режима сна. Важно стремиться ложиться и вставать в одно и то же время. Сам академик признался, что в будни просыпается в 6:22 утра, а в выходные позволяет себе поспать до девяти — начала десятого.

Бокерия подчеркнул, что сон — важнейший элемент восстановления организма. Он сравнил мозг во время отдыха со стиральной машиной, которая очищает его от негатива. «Невыспавшегося человека легко сравню с живым трупом, — отметил он. Также специалист напомнил, что для здоровья важно ограничивать потребление соли и сахара, есть больше овощей и фруктов и не злоупотреблять алкоголем.

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