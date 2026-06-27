Гастроэнтеролог Светлана Каневская рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», обязательно ли принимать витамины в летний сезон. Потери витаминов с потом есть, но они, как правило, не настолько велики, чтобы на фоне нормального питания формировать дефициты. Решение о приёме добавок должно строиться не на сезоне, а на конкретной клинической картине.

«Сказать, что летом всем надо пить поливитамины, я как врач не могу, потому что нет серьёзных доказательств пользы этого. Научные обзоры по потребностям в нутриентах в жарких условиях не дают оснований автоматически увеличивать дозы витаминов только из-за высокой температуры воздуха», — отметила врач.

В некоторых случаях дополнительная нутритивная поддержка всё же может быть полезной, особенно если человек чувствует выраженную слабость, быстро устаёт, плохо восстанавливается или питается очень ограниченно.

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