Как простое упражнение для пальцев способно предотвратить Альцгеймер

По словам «знатоков» из соцсети, шевеление мизинцем помогает предотвратить болезнь Альцгеймера. Это обещание стоит за «временем мизинца», вирусным трендом, который утверждает, что простое упражнение для пальцев может снизить риск развития болезни Альцгеймера. Видеоролики, рекламирующие этот предполагаемый способ оздоровления мозга, собрали миллионы просмотров, а некоторые предполагают, что трудности с выполнением этого движения могут быть предупреждающим признаком снижения когнитивных способностей.

Сторонники этого метода утверждают, что, выстраивая пальцы определённым образом и двигая мизинцами вверх-вниз, вы даёте своему мозгу быструю тренировку, которая сохраняет его остроту, и легко понять, почему эта идея привлекла внимание, поскольку свободная, не требующая усилий ежедневная привычка, которая защищает от одного из самых страшных заболеваний, связанных со старением, является привлекательной перспективой.

Однако, хотя эта тенденция в значительной степени опирается на реальную неврологию, сделанные выводы гораздо более амбициозны, чем позволяют факты, потому что выполнение пальцами чего-то сложного и нового, например, разучивание новых аккордов на гитаре, требует настоящей концентрации. Мозг должен планировать каждое движение, воздерживаться от неправильных и постоянно корректировать его в зависимости от того, что чувствуют пальцы. Именно это называют удивительно большим объёмом умственной работы для выполнения такой небольшой физической задачи, и это может помочь объяснить, почему такие увлечения, как изучение игры на музыкальном инструменте или вязание, связаны с обострением памяти и улучшением работы мозга.

В течение многих лет учёные использовали задания с постукиванием пальцами, когда люди несколько раз постукивают пальцем или следуют простому ритму, чтобы изучить, как связаны движение, внимание и стареющий мозг. Однако эти задания используются в качестве исследовательских инструментов, и их не следует путать с научными тестами на деменцию или потерю памяти, поскольку за этим стоит другая идея.

«Мозг может перестраиваться в ответ на то, что мы просим его сделать, создавая новые связи по мере обучения, и когда вы разучиваете новое движение пальцами, вы стимулируете свой мозг укреплять и реорганизовывать нейронные связи, участвующие в выполнении этой задачи, — поясняют неврологи. — В этом смысле «время мизинца» вписывается в более широкую категорию занятий, которые стимулируют работу мозга за счёт новизны и координации от жонглирования до танцев или изучения нового языка, но выполнение незнакомых движений может потребовать больших умственных усилий».

По их словам, это не значит, что оно может диагностировать снижение когнитивных способностей или защитить от него, поскольку на то, насколько хорошо человек выполняет упражнение на координацию движений пальцев, влияют многие факторы, в том числе подвижность, гибкость, предыдущие травмы и практика. Кроме того, здоровому человеку может быть трудно справиться с этим упражнением, в то время как человек с когнитивными нарушениями может выполнить его с лёгкостью.

Популярность «времени мизинца» подчёркивает, что люди всё чаще ищут простые способы контролировать и защищать здоровье своего мозга, но выявить самые ранние стадии снижения когнитивных способностей значительно сложнее.

Исследования, посвящённые различным упражнениям для рук и пальцев, показали скромную пользу для людей, у которых уже есть некоторые когнитивные трудности.

Пока нет единого способа сохранить остроту своего мозга с возрастом, и на самом деле важно гораздо больше — оставаться активным, следить за своим сердцем, высыпаться и вести активную социальную жизнь, а также появляется всё больше свидетельств того, что такие простые вещи, как улучшение слуха или зрения, тоже могут помочь, поскольку это облегчает поддержание социальной и умственной активности. Здоровое питание, особенно средиземноморская диета, и обучение на протяжении всей жизни, будь то образование, хобби, языки, музыка или другие виды деятельности, также помогают.