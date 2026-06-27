Гастроэнтеролог объяснил, почему скумбрия полезнее семги

Не вся рыба одинаково полезна, а фермерский лосось может уступать дикому по целому ряду параметров. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

По словам специалиста, пользу рыбы определяют три фактора: биодоступность белка, профиль жирных кислот (Омега-3 и Омега-6) и отсутствие накопленных токсинов — ртути, диоксинов и антибиотиков.

Дикий лосось (нерка, кижуч, горбуша) и атлантическая скумбрия содержат рекордные дозы эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот — до 2,5 г на 100 г. Эти вещества являются мощными противовоспалительными агентами, снижающими риск неалкогольной жировой болезни печени, атеросклероза и нейродегенеративных заболеваний.

При этом фермерский лосось (сёмга из садков), напротив, содержит в 5–10 раз больше провоспалительных Омега-6 из-за кормов на основе сои и кукурузы. Врач советует выбирать дикую или хотя бы охлаждённую рыбу с указанием места вылова (Аляска, Мурманск).

Сельдь, сардины и анчоусы имеют важное преимущество: они не накапливают ртуть, в отличие от тунца, марлина или акулы. При этом мелкие виды богаты витамином D (400–800 МЕ на 100 г) и коэнзимом Q10.

Жир сельди содержит короткоцепочечные Омега-3, которые лучше усваиваются при сниженной ферментативной активности — например, при атрофическом гастрите или панкреатите в стадии ремиссии. Однако солёная сельдь полезна только здоровым почкам. Гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями Логинов рекомендует вымачивать рыбу или выбирать малосольную.

«Бюджетные виды рыбы, такие как треска, минтай, хек также обладают множеством полезных свойств. Это идеальный постный белок с низким содержанием пуринов (меньше, чем в мясе). Не вызывает обострения подагры. Легко переваривается — подходит для диеты № 5 (панкреатит, холецистит)», — отмечает Логинов.

Отдельного внимания заслуживает печень трески — это концентрат витаминов А и D. Однако при камнях в желчном пузыре и панкреатите она противопоказана: одномоментный выброс желчи может спровоцировать колику, заключает врач.

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