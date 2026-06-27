Названы самые вредные для здоровья виды алкоголя

Врач-терапевт и диетолог Арина Мамина назвала виды алкоголя, которые сильнее всего вредят здоровью.

По её словам, это шампанское и другие газированные спиртные напитки. Они опасны тем, пояснила медик, что опьянение от них наступает сначала постепенно, а затем резко, передаёт «Радио 1».

Мамина также рекомендует с осторожностью употреблять сладкие алкогольные напитки, так как в них сахар маскирует крепость, что способствует более сильному опьянению и увеличивает риск тяжёлого похмелья.

Кроме того, добавила врач, некоторые виды спиртного содержат конгенеры – вещества, образующиеся в процессе брожения и придающие напиткам вкус и аромат.

«Большое количество таких веществ содержится в виски, коньяке, красном вине и текиле, что может усилить похмелье», – резюмировала Мамина, подчеркнув, что любой алкоголь в любом количестве может нанести вред здоровью.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-нарколог и психиатр Антон Рудковский назвал самый вредный для здоровья напиток.