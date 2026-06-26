Как снизить негативные последствия сидячего образа жизни

«Десять тысяч шагов в день» больше не панацея. Американские ученые выяснили: даже регулярные прогулки не спасают сердце от вреда, если вы проводите полдня в кресле. Риск ишемической болезни и сердечной недостаточности сохраняется даже у тех, кто активно нагуливает шаги. Почему ходьба перестала быть «таблеткой» от сидячего образа жизни, выясняла «Вечерняя Москва».

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Что показало исследование

Участие в исследовании Медицинского центра Университета Вандербильта приняли более 15 тысяч добровольцев. Оценить их физическую активность помогли фитнес-браслеты, которые испытуемые носили в среднем 3,7 года. Она проходили в среднем порядка 7,4 тысячи шагов в день, но вместе с тем проводили в положении сидя почти 12 часов.

Сидячий образ жизни и длительное сидение связаны с повышенным риском возникновения следующих заболеваний:

ожирение;

диабет второго типа;

гипертония;

жировая болезнь печени;

апноэ;

депрессия;

сердечно-сосудистые нарушения.

Исследование показало, что физическая активность на уровне около восьми тысяч шагов в день может снизить риски для большинства из этих состояний, например при гипертонии и жировой болезни печени. Однако в случае ишемической болезни сердца риск остается повышенным, если человек проводит слишком много времени в сидячем положении. Он снижался по мере увеличения количества ежедневных шагов до порядка 12 тысяч в день, но при чрезмерном уровне активности показатели испытуемых снова снижались.

На основании этих данных ученые сделали вывод, что сидячий образ жизни является отдельным фактором риска. По их утверждению, полностью компенсировать его тренировками или прогулками невозможно. Авторы исследования обратили внимание на то, что важно не только количество шагов, но и сокращение общего времени, в течение которого человек находится без движения.

Так может ли ходьба «спасти» от проблем с сердцем

По словам доктора медицинских наук, кардиолога Юрия Серебрянского, сидячий образ жизни ухудшает состояние кровотока в организме и способствует образованию тромбов. Физическая нагрузка может снизить риски развития заболеваний или хотя бы в какой-то степени компенсировать вред.

«Однако нагрузка должна быть умеренной и контролируемой, — отметил доктор. — Для правильного "дозирования" можно использовать различные устройства, которые позволяют контролировать количество шагов в день и пульс».

Кроме того, прежде чем добавить в свою жизнь физическую активность, человек должен пройти обследования на переносимость, предупредил специалист.

«Если у человека есть заболевания сердца, нарушение свертываемости крови, аритмия — важно пройти все обследования: электрокардиограмму, суточное мониторирование, эхокардиографию и другие. С этим нужно быть очень аккуратным», — подчеркнул кардиолог.

Пользу для здоровья можно извлечь даже сидя за рабочим столом, заверил доктор.

«Например, можно установить специальные ступени, которые позволят двигать ногами, заставляя работать мышцы и вызывая сокращения в стопах», — предложил Серебрянский.

А в Сети активно обсуждают японскую ходьбу. Пользователи называют этот метод самым простым и популярным способом похудения: якобы можно сбросить до 10 килограммов веса без диет, тяжелых тренировок в зале и пресловутой нормы в 10 тысяч шагов. Что такое японская ходьба и действительно ли она помогает похудеть быстро и без вреда для здоровья, разбиралась «Вечерняя Москва».