Почему не стоит использовать зубную щетку с натуральной щетиной

Такой предмет личной гигиены может травмировать эмаль.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Денис Крутиков.

«Я думаю, что щетина зубной щётки не должна быть натуральной. В щетине зубной щётки большое значение играет кончик. Он должен быть закруглённым, тогда он не будет травмировать эмаль. Многие компании современные, выпускающие зубные щётки, уделяют колоссальное внимание именно обработке кончика каждой щетинки. У искусственных щетинок есть такая возможность, а про натуральные я такое не могу утверждать».

Ранее Крутиков предупредил о возможных проблемах после удаления зуба. Отсутствие замены может привести к неправильному распределению нагрузки и смещению челюсти, отметил он.