Кому стоит пить кефир на ночь, а кому лучше отказаться

Многие россияне привыкли завершать день стаканом кефира — и, как оказалось, делают это не зря. Диетолог Ольга Редина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, что этот кисломолочный напиток действительно может помочь быстрее уснуть и снизить тревожность.

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«Кефир содержит аминокислоту триптофан — вещество, которое участвует в синтезе серотонина и мелатонина. Серотонин влияет на настроение и эмоциональное состояние, а мелатонин отвечает за регуляцию сна и бодрствования. Поэтому продукты, содержащие триптофан, действительно могут способствовать более спокойному засыпанию», — пояснила специалист в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня!".

Кроме того, в кефире присутствуют магний, кальций и витамины группы В, которые необходимы для нормальной работы нервной системы. Магний участвует в процессах расслабления мышц и нервной регуляции. При его дефиците человек может сталкиваться с раздражительностью, повышенной тревожностью и проблемами со сном.

В последние годы учёные активно изучают связь между состоянием кишечной микрофлоры и психическим здоровьем.

«Кефир содержит живые бактерии, которые поддерживают микробиоту кишечника. Между кишечником и головным мозгом существует тесная связь через так называемую ось „кишечник — мозг“. Поэтому здоровая микрофлора может положительно влиять на эмоциональное состояние», — отметила Редина.

Однако диетолог предупреждает: один стакан кефира не избавит человека от хронической тревоги, панических атак или последствий сильного стресса.

«Это лишь один из элементов здорового образа жизни», — подчеркнула она.

Кому стоит отказаться от кефира на ночь

Несмотря на пользу, напиток подходит не всем. При непереносимости лактозы, обострении гастрита с повышенной кислотностью, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта или выраженном синдроме раздраженного кишечника может возникнуть дискомфорт.

«Лучше ориентироваться на индивидуальную реакцию организма и не заставлять себя пить кефир только потому, что это полезно», — рекомендовала Редина.

Она также подчеркнула, что пользу принесёт только свежий кефир без сахара и ароматизаторов.

«Сладкие кисломолочные напитки содержат столько сахара, что их сложно назвать полезными. Лучше выбирать обычный кефир средней жирности и пить его за час-полтора до сна», — заключила диетолог.

Ритуал имеет значение

Диетолог добавила, что важен и сам ритуал. Если человек каждый вечер выпивает стакан кефира, читает книгу и ложится спать примерно в одно и то же время, мозг начинает воспринимать это как сигнал к отдыху.

«Иногда положительный эффект связан не только с самим продуктом, но и с привычкой замедляться перед сном», — пояснила эксперт.

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