Косметолог предупредил об опасности популярного пляжного тренда

Временные татуировки хной, столь популярные у туристов на пляжных курортах, могут нести скрытую угрозу для здоровья и оставлять не временные, а пожизненные следы. Врач-косметолог и дерматолог Ольга Андриянова подробно объяснила, почему увлечение таким боди-артом может обернуться серьёзными проблемами.

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Главная опасность кроется не в натуральной хне, а в химических добавках, которые мастера используют для придания рисунку яркости и стойкости. Наиболее рискованным является популярный узор «чёрной хной». Для его создания в состав часто добавляют парафенилендиамин (ПФД) — агрессивный химический компонент, способный вызывать сильные аллергические реакции.

Последствия контакта с ПФД могут быть крайне неприятными:

от простого покраснения и зуда до тяжёлого контактного дерматита;

химические ожоги и образование болезненных пузырей;

глубокие повреждения кожи, приводящие к образованию стойких рубцов и шрамов, которые могут остаться на всю жизнь.

Риск значительно возрастает при использовании составов с блёстками, глиттером и синтетическими красителями, которые часто встречаются на зарубежных курортах (например, в Марокко и Доминикане). Особенно уязвимы участки с тонкой кожей — кисти рук и лицо, пишет Life.ru.

Дополнительным фактором риска является антисанитария. Процедуры на пляжах часто проводятся в ненадлежащих условиях с использованием несертифицированных материалов. Чтобы избежать проблем, врач советует либо выбирать проверенные салоны с качественными красителями, либо использовать более безопасные альтернативы, такие как переводные татуировки.