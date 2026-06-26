Почему долгие прогулки в шлепках уродуют ноги

Травматолог Терновой предупредил россиян, что долгие прогулки в шлепанцах могут серьезно навредить стопам.

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Если долго ходить в шлепанцах или вьетнамках, риск заработать неприятности со стопами заметно растет. Об этом изданию "Абзац" рассказал доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его словам, у такой обуви почти нет амортизации: стопа получает довольно сильную ударную нагрузку даже при обычной ходьбе, особенно если сравнивать с хорошей обувью с амортизирующей подошвой.

Плюс это абсолютно плоская подошва, что может спровоцировать ухудшение плоскостопия, воспаление подошвенной фасции и обострение пяточной шпоры, – пояснил Терновой.

Плюс в такой обуви, например у бассейна, легко поскользнуться, потому что она обычно довольно скользкая, напомнил эксперт.

Врач посоветовал выбирать более удобные варианты, например кроксы. Они тоже комфортные, но при этом снижают нагрузку на стопы и уменьшают риск травм, передает URA.RU.