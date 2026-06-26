Врач назвал ранние признаки «мужского климакса»

Многие мужчины после 40–50 лет замечают изменения во внешности: уменьшается мышечная масса, растёт живот, кожа теряет упругость, а лицо выглядит уставшим. Врач-эндокринолог-диетолог сети клиник «Семейная» Владимир Майоров в беседе с «Чемпионатом» объяснил, связаны ли эти процессы с так называемым «мужским климаксом» и можно ли их остановить.

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Специалист пояснил, что термин «мужской климакс» с медицинской точки зрения неточен. В отличие от женщин, у мужчин нет резкого прекращения репродуктивной функции. Корректнее говорить о позднем гипогонадизме — постепенном снижении уровня тестостерона, которое влияет на самочувствие, обмен веществ и внешность. Однако сам по себе возраст не является диагнозом: изменения должны подтверждаться лабораторно и клиническими симптомами.

По словам эндокринолога, главные перемены после 40–50 лет касаются состава тела: уменьшается мышечная масса, легче накапливается висцеральный жир. Силуэт меняется — плечи становятся менее выраженными, а живот заметнее. Восстановление после нагрузок требует больше времени. Что касается кожи, снижение андрогенной стимуляции ведёт к уменьшению её плотности и эластичности: появляются складки, овал лица теряет чёткость. При этом может прогрессировать андрогенетическая алопеция (выпадение волос по мужскому типу).

Однако Майоров подчёркивает, что внешность зависит не только от гормонов. Ключевую роль играют сон, питание, хронический стресс, малоподвижность, курение, алкоголь и дефицит белка.

«Мужской климакс нельзя сводить к одной таблетке или одному анализу. Это комплексный возрастной переход», — отметил врач.

Интересно, что похожие симптомы могут проявляться уже после 25–35 лет. В таких случаях речь идёт не о естественном возрастном снижении, а о раннем или функциональном снижении андрогенной активности, которое может быть временным и обратимым. Причины — образ жизни, обменные нарушения или лекарственное воздействие.

Ранние проявления включают снижение энергии, ухудшение восстановления после тренировок, набор жира на животе, падение либидо, нарушение эрекции и сна. Однако эти симптомы неспецифичны: они могут быть связаны с депрессией, недосыпом, ожирением, диабетом или болезнями щитовидной железы.