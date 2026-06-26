Чем опасен частый прием антацидов при изжоге

Врач Карпенко предупредил о последствиях частого приема антацидов при изжоге
Частый прием антацидов для подавления изжоги может привести к нарушению микрофлоры кишечника, нарушению фосфорно-кальциевого обмена и другим последствиям для здоровья. Об этом рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
По его словам, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), которая проявляется в виде изжоги, нужно лечить специализированными препаратами - ингибиторами протонной помпы - по назначению врача.
"Ситуационное применение антацида при редкой изжоге после конкретного продукта - допустимая тактика. Но длительный и частый прием больших доз может нарушать микрофлору кишечника, приводить к запорам или диарее. При массивном и продолжительном поступлении алюминия и кальция возможны отсроченные эффекты, включая нарушения фосфорно-кальциевого обмена. В современной практике лечить ГЭРБ антацидами как основной схемой неправильно", - сказал Карпенко.
Антациды и альтернатива
Он пояснил, что антацид связывает только ту кислоту, которая находится в желудке в момент приема препарата. При этом существует базальная секреция соляной кислоты, которая идет постоянно, и стимулированная секреция, которая возникает после еды или даже при мысли о еде.
После приема антацида уже имеющаяся кислота нейтрализуется, но затем кислота продолжает выделяться, и изжога может вернуться. Именно поэтому антациды действуют недолго - обычно около четырех-шести часов. Для полноценного лечения рефлюксной болезни, эрозивного эзофагита или язвы желудка они не подходят как основная терапия: пациенту пришлось бы принимать препарат многократно в течение дня.
Альтернативные препараты - альгинаты, - по словам Карпенко, похожи на антациды тем, что тоже применяются при симптомах ГЭРБ, но работают иначе. Они создают на поверхности содержимого желудка своеобразную пленку - барьер-плот. За счет этого при забросе содержимого желудка в пищевод снижается риск раздражения слизистой и появления симптомов. Альгинаты можно использовать при ночной изжоге как дополнительную терапию.
Стандарт лечения
При этом Карпенко подчеркнул, что ингибиторы протонной помпы - золотой стандарт лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Их задача - снизить кислотность за счет подавления продукции соляной кислоты и повысить pH в желудке.
Если эффекта от ингибитора протонной помпы недостаточно, по словам врача, можно заменить один препарат этой группы на другой. Также могут использоваться прокинетики - препараты, которые нормализуют моторику желудка и помогают препятствовать обратному забросу содержимого из желудка в пищевод. Они тоже являются дополнительной, а не базисной терапией.
Кроме того, появились новые препараты - калий-конкурентные блокаторы кислотопродукции, или празаны. На них возлагаются большие надежды, потому что их кислотосупрессивный эффект выше, чем у ингибиторов протонной помпы.