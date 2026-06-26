Чем опасен частый прием антацидов при изжоге

Частый прием антацидов для подавления изжоги может привести к нарушению микрофлоры кишечника, нарушению фосфорно-кальциевого обмена и другим последствиям для здоровья. Об этом рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

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По его словам, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), которая проявляется в виде изжоги, нужно лечить специализированными препаратами - ингибиторами протонной помпы - по назначению врача.

"Ситуационное применение антацида при редкой изжоге после конкретного продукта - допустимая тактика. Но длительный и частый прием больших доз может нарушать микрофлору кишечника, приводить к запорам или диарее. При массивном и продолжительном поступлении алюминия и кальция возможны отсроченные эффекты, включая нарушения фосфорно-кальциевого обмена. В современной практике лечить ГЭРБ антацидами как основной схемой неправильно", - сказал Карпенко.

Антациды и альтернатива

Он пояснил, что антацид связывает только ту кислоту, которая находится в желудке в момент приема препарата. При этом существует базальная секреция соляной кислоты, которая идет постоянно, и стимулированная секреция, которая возникает после еды или даже при мысли о еде.

После приема антацида уже имеющаяся кислота нейтрализуется, но затем кислота продолжает выделяться, и изжога может вернуться. Именно поэтому антациды действуют недолго - обычно около четырех-шести часов. Для полноценного лечения рефлюксной болезни, эрозивного эзофагита или язвы желудка они не подходят как основная терапия: пациенту пришлось бы принимать препарат многократно в течение дня.

Альтернативные препараты - альгинаты, - по словам Карпенко, похожи на антациды тем, что тоже применяются при симптомах ГЭРБ, но работают иначе. Они создают на поверхности содержимого желудка своеобразную пленку - барьер-плот. За счет этого при забросе содержимого желудка в пищевод снижается риск раздражения слизистой и появления симптомов. Альгинаты можно использовать при ночной изжоге как дополнительную терапию.

Стандарт лечения

При этом Карпенко подчеркнул, что ингибиторы протонной помпы - золотой стандарт лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Их задача - снизить кислотность за счет подавления продукции соляной кислоты и повысить pH в желудке.

Если эффекта от ингибитора протонной помпы недостаточно, по словам врача, можно заменить один препарат этой группы на другой. Также могут использоваться прокинетики - препараты, которые нормализуют моторику желудка и помогают препятствовать обратному забросу содержимого из желудка в пищевод. Они тоже являются дополнительной, а не базисной терапией.

Кроме того, появились новые препараты - калий-конкурентные блокаторы кислотопродукции, или празаны. На них возлагаются большие надежды, потому что их кислотосупрессивный эффект выше, чем у ингибиторов протонной помпы.