Диетолог рассказал, какая еда повышает риск развития депрессии

Употребление фастфуда в долгосрочной перспективе истощает ресурсы нервной системы и повышает риск развития депрессии. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры диетологии университета "Росбиотех" Анастасия Лебедева.

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"Научные исследования показали прямую связь: люди, часто питающиеся фастфудом, имеют на 42% более высокий риск развития депрессии. Еда, призванная дать быстрое удовольствие, в долгосрочной перспективе истощает ресурсы нервной системы", - рассказала диетолог.

Регулярное употребление фастфуда, по мнению Лебедевой, влияет не только на набор веса, но и сказывается на химических мозговых процессах.

"Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара нарушают баланс омега-3 и омега-6 жирных кислот. Преобладание омега-6, которыми богаты масла для жарки, провоцирует системное воспаление в организме", - пояснила эксперт.

Фастфуд манит своими сочетаниями вкусов, а высокое содержание сахара, жира и соли, так называемая "точка блаженства", стимулирует центры удовольствия в мозге.