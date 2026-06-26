Инфаркт отменяется: россиянам начали прописывать лечение в виде хобби

Психолог Денисова-Мельникова объяснила, как спицы и лобзик защищают от тяжелых последствий стресса. Оказалось, что работа руками лечит сердечно-сосудистую систему.

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Рукоделие — вязание, резьба по дереву и другие занятия руками — может помогать в профилактике проблем с сердцем. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщила психолог Юлия Денисова-Мельникова. По ее словам, хронический стресс повышает пульс и давление, ухудшает сон и перегружает сердечно-сосудистую систему. А работа руками помогает мозгу переключиться с тревожных мыслей на понятное действие.

«Мозг переключается с абстрактной тревожности на конкретное действие, что возвращает ощущение контроля над ситуацией. По сути, руки помогают голове собраться и успокоиться», — передает СМИ.

Как отметила эксперт, такое хобби требует внимания, мелкой моторики и координации, поэтому возвращает ощущение контроля и успокаивает. В итоге снижаются тревожность, раздражительность и напряжение, улучшается сон, а нагрузка на сердце становится меньше, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».