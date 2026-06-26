В каком порядке нужно вытирать части тела после душа

Врач Керри Лебенгер заявил, что после душа важно вытирать части тела в правильном порядке. Его он раскрыл в разговоре с изданием La Nacion.

© Lenta.ru

Так, Лебенгер призвал начинать вытираться с головы. После этого необходимо постепенно спускаться. Ноги следует высушить полотенцем в самом конце, подчеркнул доктор.

Такая привычка помогает предотвратить распространение болезнетворных бактерий, присутствующих на разных участках тела, пояснил он. Кроме того, специалист посоветовал не вытираться одним и тем же полотенцем дважды. У каждого человека должно быть как минимум два личных полотенца для тела, чтобы их чередовать, добавил Лебенгер.

Ранее инфекционист Владимир Неронов предостерег от купания в городских водоемах. По его мнению, там можно заразиться кишечными инфекциями.