109-летняя женщина раскрыла простой секрет долголетия

В США старейшая жительница округа Монро в штате Нью-Йорк отметила 109-й день рождения и назвала простой секрет долголетия. Об этом сообщает Yahoo News.

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Ида Аньелло родилась 21 июня 1917 года. Большую часть жизни женщина посвятила работе в благотворительных фондах. В частности, она создала проект по борьбе с загрязнением воздуха, устраивала поездки детей на природу летом и собирала одежду для малоимущих. До последнего времени американка жила самостоятельно, но недавно перенесла пневмонию и сейчас находится в реабилитационном центре для пожилых.

Причиной своей долгой жизни Аньелло назвала божественное покровительство.

«Бог всегда был на моей стороне», — раскрыла свой секрет 109-летняя долгожительница.

Внучка Аньелло добавила, что она всегда вела активный образ жизни, играла в гольф и занималась ходьбой, считая шаги.

Ранее 102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Женщина заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.