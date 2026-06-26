Что такое зияние половой щели и чем оно опасно

Сексолог Олеся Мелехина предупредила женщин о последствиях зияния половой щели — патологического состояния, при котором вход во влагалище не смыкается полностью в состоянии покоя. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

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По словам Мелехиной, отсутствие смыкания половой щели может привести к хроническому воспалению из-за попадания во влагалище различных патогенов. Еще одним неприятным последствием она назвала сухость и дискомфорт из-за нарушения влажной среды.

Кроме того, женщины с этой проблемой могут столкнуться с возникновением звуков, похожих на испускание газов, во время полового акта, добавила специалистка. Другими негативными последствиями она назвала снижение чувствительности в интимной зоне, опущение влагалища, мочевого пузыря и прямой кишки.

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