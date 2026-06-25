Деятелей культуры призвали рекламировать здоровое питание

Молодое поколение берет пример из семьи, но и из соцсетей, сказала НСН Алёна Бергер.

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Звездам и блогерам стоило бы продвигать здоровый образ жизни, чтобы подавать правильный пример, заявила в пресс-центре НСН биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер.

«Если бы звезды, блогеры, певцы, актрисы пропагандировали здоровый образ жизни, здоровое отношение к питанию, это было бы здорово. Сейчас все молодое поколение сидит в соцсетях, и берут большой пример не только из семьи, но и оттуда. Блогеры часто снимают, как едят сладости. Я ловила детей за просмотром таких видео. Я считаю, это вредительство в прямом виде», — сказала она.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил НСН, что люди, страдающие от болезней, вызванных неверным питанием, нередко становятся инвалидами.