Перечислены продукты, с которыми нельзя есть арбуз

Популярные сочетания могут обернуться отёками. Об этом предупредила семейный нутрициолог Наталья Шипарева в беседе с NEWS.ru.

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Речь идёт об арбузе с солёными орешками или брынзой. Эксперт пояснила, что соль в этих продуктах нейтрализует главное полезное свойство арбуза — его мочегонный эффект. Натрий притягивает воду в межклеточное пространство, весь мочегонный потенциал ягоды уходит на компенсацию солёного дополнения.

«Отёк после такого дуэта обеспечен, и виноват в нём не арбуз, а компания, в которой он оказался», — подчеркнула нутрициолог.

При этом сам по себе арбуз содержит калий, который работает как мягкий диуретик, вытесняя лишний натрий. По словам Шипаревой, для здорового человека без склонности к инсулинорезистентности и при условии умеренной порции без соли эта ягода подействует именно как полезное мочегонное.