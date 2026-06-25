Эффективность спорта без насилия над собой оценили

Во время занятий спортом у человека идёт хороший выброс дофамина и эндорфина, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

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«И мы получаем определённое удовольствие. Поэтому люди подсаживаются на спорт не только потому, что хотят иметь хорошую физическую форму. Они понимают, что и их эмоциональное состояние становится лучше, более ровным», — поделилась она.

По словам специалиста, занятие спортом даже может быть частью лечения определённых психологических и депрессивных расстройств, сниженного эмоционального фона.

«И, конечно же, речь тут идёт об адекватном занятии спортом, а не тех случаях, когда человек выжимает из себя последние соки. Подойдёт фитнес, лёгкие пробежки. То, что приносит удовольствие, а не насилие над собой», — отметила она.

При этом в данном вопросе нужно выработать системный подход, когда организм уже сам будет требовать занятие спортом ради получения хорошего настроения, добавила Абравитова.

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