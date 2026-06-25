Диетолог сравнил пользу двух самых популярных гарниров

Диетолог Аманда Паско сравнили пользу картофеля и риса для здоровья. О том, как сделать выбор между самыми популярными гарнирами, она рассказала изданию Prevention.

По словам Паско, у каждого из этих продуктов есть плюсы и минусы, но картофель обладает большей питательной ценностью.

«Он превосходит рис по количеству калия, витамина С и витамина В6. К тому же он исключительно сытный, то есть чтобы наесться, его нужно намного меньше, чем риса», — отметила эксперт.

Однако диетолог подчеркнула, что это правило не всегда работает. Например, бурый, черный и красный рис намного полезнее обычного белого, так как в них содержатся белки, клетчатка и ценные для организма вещества. При этом картофель, если его пожарить, по полезным свойствам будет уступать цельнозерновому рису.

«То есть польза риса определяется выбором сорта, а для картофеля важен способ приготовления», — заключила Паско.

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