Назван минимум ходьбы, необходимый для здоровья сердца

Для поддержания здоровья сердца достаточно всего десяти минут ходьбы в день. Такой минимальный уровень физической активности назвал профессор Школы исследований движений человека Квинслендского университета Джефф Кумбс, слова эксперта приводит издание nine.com.au.

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По словам специалиста, даже короткая прогулка улучшает кровообращение, помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также уменьшает боль и скованность в мышцах и суставах. При этом людям, которые только начинают больше двигаться, пользу могут принести даже пять минут ходьбы в день.

«При сидячей работе также важно вставать хотя бы раз в час и совершать пятиминутную прогулку, просто пройтись по этажу или подняться по лестнице, чтобы размяться», — рекомендует эксперт.

Эксперт отметил, что уровень физической активности лучше увеличивать постепенно. Оптимальной целью он назвал ежедневные прогулки продолжительностью около 30 минут. Такая нагрузка связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и помогает поддерживать общее состояние организма.

Тем, кому уже легко даются получасовые прогулки, Кумбс посоветовал попробовать интервальную ходьбу — чередование быстрого и спокойного темпа. Например, можно пройти быстрым шагом расстояние между двумя фонарными столбами, а следующий отрезок преодолеть в более медленном темпе.