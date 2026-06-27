Сомнолог объяснила, почему полезнее всего спать на левом боку

Проблемы со сном не всегда связаны со стрессом или высокой нагрузкой. Иногда причиной частых пробуждений и ощущения усталости после отдыха могут быть неудобная поза или неправильно организованное спальное место. О том, на что стоит обратить внимание для улучшения качества сна, «Вечерней Москве» рассказала сомнолог, врач-терапевт Медицинского курорта VERBA Карина Агибалова.

По словам специалиста, один из главных ориентиров при выборе позы для сна — собственные ощущения. О неправильном положении тела говорят следующие признаки:

человек не может уснуть либо чаще просыпается;

учащается сердцебиение;

возникает храп.

При этом для большинства людей наиболее предпочтительным считается сон на боку.

— Наиболее полезным обычно считается сон на левом боку. Такое положение связано с улучшением кровоснабжения внутренних органов и снижением риска возникновения рефлюкса — заброса кислоты из желудка в пищевод. В целом сон на любом боку лучше, чем на спине или животе — он облегчает дыхание, улучшает пищеварение, реже вызывает болевые ощущения со стороны опорно-двигательного аппарата, — объяснила врач.

Для людей старшего возраста выбор позы для сна приобретает особое значение, подчеркнула доктор:

— Дело в том, что с возрастом прогрессирует гипотрофия мышц и возрастает риск развития апноэ. При этом позиционно-зависимая форма этого нарушения чаще возникает во время сна на спине, поэтому такое положение менее рекомендовано.

На качество сна также влияет правильно подобранное спальное место:

подушка должна быть гипоаллергенной, хорошо удерживать форму и пропускать воздух;

матрасу важно повторять физиологические изгибы тела и не создавать отдельных точек давления, поэтому оптимальным вариантом чаще всего становится средняя жесткость.

— Если матрас оказался недостаточно комфортным, скорректировать его свойства можно с помощью специальных наматрасников с мягкой пеной или с кокосовой койрой, — посоветовала Агибалова.

При нарушениях сна специалист настоятельно порекомендовала не назначать себе самостоятельно успокоительные препараты.

— Популярность таких средств связана с высоким уровнем стресса и хронической усталостью, но даже безрецептурные препараты нельзя считать полностью безопасными. Некоторые успокоительные имеют ограниченный срок применения и при длительном приеме способны вызывать привыкание и зависимость. Растительные препараты также могут провоцировать аллергические реакции, особенно в период цветения, — предупредила сомнолог.

Кроме того, успокоительные нередко снижают концентрацию внимания и скорость реакции, добавила доктор.

— Даже если человеку кажется, что он хорошо выспался, на следующий день могут сохраняться сонливость, заторможенность, ухудшение памяти и координации движений. Любые препараты, влияющие на сон и нервную систему, должны назначаться врачом. Специалист поможет определить истинную причину бессонницы, тревожности или хронического напряжения и подобрать безопасную схему лечения с учетом противопоказаний и индивидуальных особенностей организма, — заключила Агибалова.

Сон продолжительностью менее семи часов или более девяти часов может ускорить старение мозга на три года, к такому выводу пришли ученые. Результаты исследований показали, что у людей с хроническим недосыпом мозг выглядел на 2,6 года старше реального возраста. Как количество сна влияет на процессы старения, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.