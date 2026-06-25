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Как не отравиться едой в отелях all inclusive? Советы Роскачества

Мир24

Елена Спеценко, возглавляющая Центр компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, предостерегла российских туристов от употребления сырой и полусырой еды даже во время отдыха в зарубежных отелях, работающих по системе all inclusive. В интервью NEWS.ru эксперт подчеркнула, что безопасность питания не гарантируется самим форматом «все включено, поэтому путешественникам нужно проявлять бдительность.

Как не отравиться едой в отелях all inclusive
© РИА Новости

По мнению специалиста, при посещении шведского стола важно внимательно оценивать санитарное состояние зоны раздачи: чистоту поверхностей, посуды и столовых приборов, а также наличие оборудования, поддерживающего нужный температурный режим. Спеценко добавила, что необходимо следить за тем, чтобы продукты хранились с учетом установленных сроков годности и предписанных температурных условий. В частности, особую осторожность стоит проявлять в отношении десертов — сладкие изделия с начинками, в первую очередь с кремом, допустимо держать только при температуре не выше +6 °C.

Эксперт советует отказаться от блюд, не прошедших полноценную термическую обработку: к ним относятся, например, суши, тартар и яйца пашот. Если у туриста появились первые симптомы отравления, следует немедленно прекратить прием пищи в отеле, обеспечить обильное питье и без промедления обратиться за медицинской помощью. Когда качество еды вызывает сомнения, разумнее отдать предпочтение проверенным ресторанам вне территории гостиницы — так риск столкнуться с проблемами со здоровьем будет существенно ниже, заключила Спеценко.

Ранее кандидат технических наук Дмитрий Быстров рассказал, что быстрые способы стерилизации банок перед консервацией не всегда эффективны — некоторые устойчивые микроорганизмы они не уничтожают. По словам специалиста, домашнюю консервацию не стоит воспринимать как быстрый процесс: чем тщательнее подготовлены сырье и тара, тем меньше риск порчи продуктов и пищевых отравлений.