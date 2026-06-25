Как не отравиться едой в отелях all inclusive

Елена Спеценко, возглавляющая Центр компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, предостерегла российских туристов от употребления сырой и полусырой еды даже во время отдыха в зарубежных отелях, работающих по системе all inclusive. В интервью NEWS.ru эксперт подчеркнула, что безопасность питания не гарантируется самим форматом «все включено, поэтому путешественникам нужно проявлять бдительность.

По мнению специалиста, при посещении шведского стола важно внимательно оценивать санитарное состояние зоны раздачи: чистоту поверхностей, посуды и столовых приборов, а также наличие оборудования, поддерживающего нужный температурный режим. Спеценко добавила, что необходимо следить за тем, чтобы продукты хранились с учетом установленных сроков годности и предписанных температурных условий. В частности, особую осторожность стоит проявлять в отношении десертов — сладкие изделия с начинками, в первую очередь с кремом, допустимо держать только при температуре не выше +6 °C.

Эксперт советует отказаться от блюд, не прошедших полноценную термическую обработку: к ним относятся, например, суши, тартар и яйца пашот. Если у туриста появились первые симптомы отравления, следует немедленно прекратить прием пищи в отеле, обеспечить обильное питье и без промедления обратиться за медицинской помощью. Когда качество еды вызывает сомнения, разумнее отдать предпочтение проверенным ресторанам вне территории гостиницы — так риск столкнуться с проблемами со здоровьем будет существенно ниже, заключила Спеценко.

Ранее кандидат технических наук Дмитрий Быстров рассказал, что быстрые способы стерилизации банок перед консервацией не всегда эффективны — некоторые устойчивые микроорганизмы они не уничтожают. По словам специалиста, домашнюю консервацию не стоит воспринимать как быстрый процесс: чем тщательнее подготовлены сырье и тара, тем меньше риск порчи продуктов и пищевых отравлений.