От какого завтрака надо отказаться, чтобы похудеть

Отказываться от завтрака, чтобы похудеть, совсем не обязательно. Гораздо важнее отказаться от «десерта, переодетого в завтрак». Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская.

По словам эксперта, не любой завтрак мешает снижению веса, а только тот, который обладает высокой гликемической нагрузкой, содержит мало белка, полезных жиров и клетчатки, зато богат добавленным сахаром и рафинированной мукой. Это классические сладкие хлопья, белые тосты, сладкая выпечка, подслащённые соки, кофе с сахаром, а также «фруктовые» десерты и сладкие йогурты, которые часто маскируются под здоровое питание.

Исследования показывают, что такие завтраки приводят к резким скачкам сахара и инсулина в крови, усиливают чувство голода и провоцируют переедание в течение дня. В отличие от них, завтрак с высоким содержанием белка, клетчатки и умеренным количеством жиров, наоборот, даёт длительное насыщение и помогает контролировать аппетит.

При этом профессор обращает внимание на важный научный факт: сам по себе отказ от завтрака не гарантирует похудения. Метаанализ, опубликованный в авторитетном журнале BMJ, показал, что у людей, которых «обязали» завтракать, вес не снижался, а калорийность рациона зачастую оказывалась выше. Наблюдательные исследования связывают регулярный завтрак с меньшей массой тела лишь потому, что он часто идёт в комплексе с другими здоровыми привычками.

Практический вывод прост: если вы привыкли завтракать, убедитесь, что ваш утренний приём пищи — не замаскированный десерт. Стоит отказаться от сочетаний рафинированных углеводов с сахаром и без белка. Замена такого завтрака на вариант с белком, клетчаткой и полезными жирами — это не модный трюк, а подтверждённый исследованиями шаг к лучшему контролю веса и стабильному уровню энергии.