Названы три способа облегчить засыпание в жару

Чтобы облегчить засыпание в душную погоду, рекомендуется охладить наволочку в холодильнике, нанести перед сном увлажняющий крем на все тело и спать в позе «морской звезды». Такие рекомендации приводит кардиолог Хосе Мануэль Фелисес. Его рекомендации приводит издание El Confidencial.

© Газета.Ru

По словам специалиста, эти приемы не являются «чудодейственным» средством от бессонницы, однако могут помочь организму легче перенести жаркие летние ночи. Один из самых простых советов — положить наволочку в холодильник за несколько часов до сна и достать ее непосредственно перед тем, как лечь в постель. Холодная ткань создает ощущение прохлады и помогает быстрее расслабиться.

Для более выраженного охлаждающего эффекта врач рекомендует нанести на кожу увлажняющий крем. Пока средство испаряется и впитывается, поверхность тела остается прохладной, что способствует снижению температуры кожи и создает более комфортные условия для засыпания.

Третий способ связан с положением тела во время сна. Фелисес советует принять позу «морской звезды» — лежать, широко раскинув руки и ноги. Такое положение увеличивает площадь открытой поверхности кожи, улучшает испарение пота и препятствует накоплению тепла в областях подмышек и паха.

По словам врача, все три приема помогают активировать своеобразный «внутренний кондиционер» организма. Охлаждение кожи посылает мозгу сигнал о том, что температура тела снижается и наступает время сна, благодаря чему заснуть в жару становится немного легче.