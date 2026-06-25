Нутрициолог назвал самую полезную морскую рыбу

Диетологи много говорят о пользе морской рыбы, как источника Омега-3, но как сделать правильный выбор на прилавке?

«С точки зрения превентивной нутрициологии, самой ценной рыбой является та, которая выросла в естественной среде обитания. Если перед вами стоит выбор между искусственно выращенной красной рыбой (форель, семга) и выловленным в океане хеком или минтаем, предпочтение лучше отдать дикой белой рыбе. Фермерская рыба часто выращивается в тесных садках, двигается мало, а вес набирает на комбикормах. В условиях высокой скученности в воду могут добавляться антибиотики для профилактики заболеваний, а для красивого товарного цвета мяса еще и специальные красители. Минтай, хек, треска, скумбрия - свободная океаническая рыба. Рыба питается естественным планктоном, много двигается и накапливает качественные, структурные жиры (Омега-3)», — сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.

Какая морская рыба наименее опасна?