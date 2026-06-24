Диетолог назвала рыбу, которую нельзя есть после 60 лет

Хотя рыба считается незаменимым продуктом для поддержания здоровья в зрелом возрасте, не все её виды одинаково безопасны. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова (сеть лабораторий «Лабквест») в беседе с URA.RU.

С возрастом повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, рыба благодаря содержанию Омега-3 и Омега-6, витаминов B12 и D, йода, фосфора и кальция помогает поддерживать работу сердца, сосудов, мозга, костей и щитовидной железы. Кроме того, рыба — источник легкоусвояемого белка, который необходим для сохранения мышечной массы и иммунитета.

Самые полезные для пожилых людей — нежирные сорта: треска, минтай, судак, хек, а также свежемороженая сельдь. А вот от копчёной и солёной рыбы эксперт советует отказаться. Особую опасность представляет крупная морская рыба, например, тунец. Она накапливает в себе тяжёлые металлы, в том числе ртуть. Не рекомендуется и рыба, выращенная в фермерских хозяйствах — в ней могут содержаться токсины и диоксины. Предпочтение стоит отдавать диким морским сортам.

Также врач предостерегает от употребления сырой или не до конца приготовленной рыбы, особенно речной — с возрастом снижается иммунитет и кислотность желудка, а риск заразиться паразитами значительно возрастает.

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