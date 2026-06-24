Гастроэнтеролог развеял популярный миф о холодных напитках в жару

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала RT о том, насколько безопасны напитки со льдом в жару для здоровья.

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«Напитки со льдом помогают освежиться и временно уменьшают ощущение перегрева, однако не обеспечивают длительного охлаждения организма. Намного важнее в жару поддерживать водный баланс и регулярно восполнять потерю жидкости», — отмечает она.

По её словам, пить можно как прохладные, так и тёплые напитки — принципиального значения для терморегуляции это не имеет.

«Распространённое мнение о том, что любой холодный напиток обязательно вызывает простуду, не соответствует действительности. Простудные заболевания чаще всего развиваются из-за вирусов, а не из-за самой температуры напитка. Однако резкое охлаждение слизистой оболочки рта и глотки может стать дополнительным фактором риска: на время снижается местная защита и условно-патогенные микроорганизмы, которые в норме могут присутствовать на слизистых оболочках, получают больше возможностей для активного размножения», — предупредила эксперт.

Само по себе это не означает, что человек обязательно заболеет, добавила Кашух.

«Но риск неприятных ощущений в горле, обострения хронического тонзиллита или фарингита выше, если есть другие провоцирующие факторы, например курение, недосып, сильный стресс, переохлаждение или временное снижение защитных сил организма», — объясняет врач.

Она также подчеркнула, что осторожность стоит соблюдать и людям с повышенной чувствительностью зубов — из-за воздействия холода может возникать кратковременная, но довольно интенсивная боль.

«Не все напитки со льдом одинаково полезны. Например, регулярное употребление сладкой газировки может способствовать набору веса, нарушениям углеводного обмена. Для утоления жажды лучше выбирать обычную питьевую воду, несладкий чай, домашние морсы или компоты», — говорит Кашух.

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