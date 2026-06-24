Диетолог порекомендовала заменить ежедневную кружку кофе на цикорий

Ежедневную кружку кофе можно заменить на цикорий. Это напиток из обжаренного корня одноименного растения. В чем преимущества цикория, рассказала диетолог Ольга Редина.

© Вечерняя Москва

— Теплый ароматный напиток с горьковатым вкусом, который напоминает кофе, запускает привычный ритуал утра и помогает организму проснуться. Кроме того, сам вкус обжарки воспринимается мозгом как сигнал к пробуждению. Поэтому цикорий дарит ощущение бодрости без химической стимуляции нервной системы, а значит, без риска получить «кофеиновый откат», тремор рук или учащенное сердцебиение, — отметила эксперт.

По словам Рединой, напиток содержит инулин, который при регулярном употреблении помогает нормализовать микрофлору, улучшить перистальтику кишечника и избавиться от запоров. Также в цикории есть калий, который необходим сердечной мышце. Напиток обладает мягким мочегонным эффектом, помогает выводить лишнюю жидкость из организма и снижать артериальное давление, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напитки, которые люди выбирают в дополнение к завтраку, могут обладать не только тонизирующим или бодрящим эффектом, но и большим количеством полезных свойств. Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что можно пить во время завтрака кроме чая и кофе.