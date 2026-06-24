Врач назвала продукты, которые ускоряют старение

Эликсир молодости находится не в дорогих кремах, а на кухне. Врач превентивной медицины и диетолог Елена Колотилкина в беседе с aif.ru рассказала, какие продукты приближают старение, а какие помогают сохранять молодость кожи и организма.

По словам эксперта, старение на клеточном уровне — это хроническое воспаление. В первую очередь его усиливают сахар (включая скрытый в соусах и йогуртах), трансжиры из фастфуда и магазинной выпечки, а также обработанное мясо — колбасы, сосиски, бекон.

Отдельно диетолог выделила молочные продукты.

«У части взрослых они не усваиваются и становятся фактором воспаления, отёчности, акне и проблем с пищеварением», — пояснила она.

При отказе от молока, творога и сыра на месяц многие замечают улучшение состояния кожи и снижение веса.

Главными продуктами для молодости Колотилкина называет яркие ягоды (черника, малина), жирную рыбу (скумбрия, сельдь, лосось), — а также ферментированные продукты вроде квашеной капусты, которые поддерживают здоровье кишечника и снижают воспаление в организме.

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