Диетолог объяснил, какие виды роллов полезны для здоровья

Марият Мухина заявила НСН, современные роллы нельзя людям с проблемами с ЖКТ, а также беременным и детям.

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Настоящие японские роллы и суши действительно в небольшом количестве полезны, однако их американские аналоги, такие как «Филадельфия» и «Калифорния», сюда не относятся. Об этом НСН рассказала диетолог Марият Мухина.

Суши могут принести пользу для здоровья, в том числе улучшить работу щитовидной железы за счет содержания йода в водорослях нори, заявила врач-терапевт, диетолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Ее слова приводит «Москва 24». Мухина согласилась с коллегой, но раскрыла, кому это блюдо все-таки есть нельзя.

«Во-первых, водоросли у нас в основном содержатся в роллах, в гунканах, а суши — это просто рис с рыбой. Конечно, это кладезь полезных веществ, но американская кухня все это испортила. "Калифорния", "Филадельфия" с крем-чиз — это все американские роллы. Да, из полезного в роллах есть жирная рыба, лосось, тунец, угорь, где содержатся Омега-3 и белок. Те же самые нори приносят в наш рацион и йод, и витамины группы А, В. Однако йод будет полезен, только если нет у человека аутоиммунного тиреоидита. Тунец же находится на нижней стадии пищевой цепочки и накапливает в себя все тяжелые металлы, поэтому категорически противопоказан детям и беременным. Опять же рыба должна быть замороженная, потому что в этом случае погибают паразиты. Если у человека есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то это тяжелая пища. Тогда нужно отказаться от всех американских крем-чизов, «филадельфии» и спайс-версий роллов», — рассказала она.

Также диетолог раскрыла, в каком количестве в день японская кухня будет безвредна для организма.

«В день допустимо 150 грамм рыбы и 200 грамм риса максимум. Это примерно 7 штучек суши», — уточнила она.

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