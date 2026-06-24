БАДы с сюрпризом: как покупка витаминов может превратиться в лотерею?

Рынок БАДов сегодня растет быстрее, чем доверие к нему. Витамины «для энергии, капсулы «для иммунитета, пилюли «для здоровья кожи за этими обещаниями все чаще скрываются вполне реальные риски. Покупка на маркетплейсе, где выбор кажется бесконечным, нередко превращается в лотерею: за привлекательной ценой и знакомым брендом может стоять продукт неизвестного происхождения, предупреждает эксперт.

«Подделки сегодня научились маскироваться почти безупречно. У нас был случай, когда клиент приобрел на маркетплейсе продукт якобы под нашей торговой маркой, но после доставки заметил отличия. Упаковка была менее прочной, этикетка низкого качества, а цвет содержимого не совпадал с оригиналом», — Ольга Гредусова, сооснователь компании по производству нутрицевтиков.

Проблема в том, что карточки таких товаров появляются быстрее, чем их успевают блокировать, предупреждает специалист. Производители фальсификата создают десятки и сотни копий, играя на невнимательности покупателей. Даже наличие «официального значка не всегда гарантирует подлинность.

По словам Гредусовой, единственным действительно надежным способом защиты остается покупка напрямую у производителя или проверка через цифровые инструменты. «QR-код в системе «Честный знак позволяет увидеть происхождение продукта и его состав. Все остальное лишь косвенные признаки. Но на них тоже стоит обращать внимание: насторожить должны подозрительно низкая цена, сроки доставки, неаккуратная упаковка.

Однако подделка это не только потерянные деньги. Куда опаснее ее содержимое. По словам специалиста, в дешевых БАДах нередко используются компоненты, способные накапливаться в организме и со временем провоцировать хронические заболевания.

«Накопительный эффект токсинов усугубляет возрастные заболевания. Они уже «зашиты в нашей ДНК, но не проявляются до тех пор, пока система фильтрации печени, почек, желчного пузыря справляется с нагрузкой», — объясняет эксперт.

Среди наиболее проблемных веществ скрытые сахара и диоксид титана (E171). Первый запускает процесс гликации, буквально «склеивая белковые структуры. Второй используется как краситель, но способен раздражать кишечник и накапливаться в тканях. Опасность в том, что вред проявляется не сразу: человек может месяцами принимать добавку, не ощущая изменений, пока последствия не дадут о себе знать.

Но даже качественные БАДы не являются универсальным решением. Распространенная ошибка принимать их «на всякий случай или по совету знакомых. Между тем один и тот же элемент может работать по-разному в зависимости от формы и сочетания с другими веществами, предупреждает Ольга Гредусова.

Показательный пример магний. Его разновидности влияют на разные системы организма: одна форма помогает уснуть, другая повышает энергию, третья поддерживает когнитивные функции. При этом оксид магния, часто встречающийся в дешевых добавках, почти не усваивается.

Похожая ситуация с железом и цинком: биодоступность напрямую зависит от химической формы. Дешевые соединения могут не только не приносить пользы, но и раздражать слизистые или нарушать пищеварение.

Отдельная ловушка поливитаминные комплексы. Они удобны, но не всегда эффективны. Некоторые элементы буквально мешают друг другу усваиваться: кальций и магний снижают всасывание железа, цинк конкурирует с медью, а кофе способен свести на нет прием железосодержащих препаратов.

«Совершенно недопустимо при выборе препаратов ориентироваться на опыт родных или друзей. В зависимости от особенностей организма препараты действуют по-разному, и даже одинаковый диагноз не означает, что будет рекомендован один и тот же витаминно-минеральный комплекс. Прием любых БАДов должен быть осознанным и индивидуальным», —подчеркивает Ольга Гредусова.

Именно персонализированность, по мнению эксперта, становится ключевым трендом в сфере нутрицевтики. БАДы перестают быть «универсальной таблеткой и все больше напоминают инструмент точечной настройки организма при условии, что человек понимает, что именно он принимает.

В противном случае вопрос «что вы пьете, когда пьете БАДы перестает быть риторическим. Ответ на него может оказаться куда менее безобидным, чем кажется на первый взгляд.