Почему долгая езда с режимом рециркуляции опасна для здоровья

Долгое использование рециркуляции в авто повышает влажность и уровень CO2Режим рециркуляции климатической системы уже стал привычной опцией для большинства водителей. Казалось бы, вещь полезная – блокирует приток уличного воздуха и гоняет потоки по кругу внутри салона. Правда, как выясняется, у этой функции есть и обратная сторона.

Обычно его включают, когда стоишь в пробке рядом с чадящим грузовиком, едешь по пыльной грунтовке, проезжаешь мимо свалки или фермы с характерным амбре. Аллергики, кстати, спасаются рециркуляцией в сезон цветения. Или, например, когда залил в бачок слишком ядреную «омывайку» – перед подачей жидкости просто перекрываешь доступ запахам внутрь.

Но, как рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева, злоупотреблять этим режимом не стоит. По ее словам, если гонять воздух по кругу слишком долго, в салоне становится душно, резко повышается влажность, начинают потеть стекла, а концентрация углекислого газа растет. Особенно это чувствуется, когда в машине едет несколько человек. Из-за повышенной влажности, кстати, ощущение духоты только усиливается.

Открывать окна – тоже не лучший вариант, считает специалист. Вместе со свежим воздухом внутрь летит дорожная пыль и пыльца, которые оседают не только на салонном фильтре, но и на сиденьях, ковриках и обивке. Москаева советует регулярно чистить эти поверхности, причем лучше всего использовать для этого пылесос с HEPA-фильтром.

О том, что не всякая штатная система в автомобиле полезна, «За рулем» уже рассказывал.