Гастроэнтеролог предупредил о скрытой опасности нектаринов для здоровья

Нектарины могут серьёзно навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергией. О неочевидных противопоказаниях летнего фрукта в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

Нектарин на 87% состоит из воды, содержит около 11% углеводов, клетчатку и органические кислоты. При всех своих полезных свойствах — кардиопротекции, пребиотическом эффекте и низком гликемическом индексе (35-42) — фрукт может стать причиной серьёзных недугов.

По словам Логинова, в первую очередь от фрукта стоит отказаться людям с гастритом и язвенной болезнью. Уровень pH нектарина составляет 3,5–4, что при наличии эрозий на слизистой может вызвать химический ожог. Это приводит к рефлекторному пилороспазму (сужению выхода из желудка), боли, тошноте и рвоте. При этих заболеваниях нектарин категорически запрещён натощак и в фазу обострения. В период ремиссии его можно есть только после еды и без кожуры.

Также не стоит налегать на фрукт пациентам с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР) и синдромом раздражённого кишечника, сопровождающимся метеоризмом. Примерно у 30% людей наблюдается мальабсорбция (плохое всасывание) фруктозы. В тонкой кишке она начинает бродить, вызывая вздутие, урчание и диспепсию. При СИБР неприятные симптомы могут возникнуть уже через полчаса после употребления нектарина.

Кроме того, медик предупредил о перекрёстной аллергической реакции с пыльцой берёзы и полыни. Она проявляется оральным аллергическим синдромом: зудом, жжением губ, отёком языка и першением в горле. В редких случаях возможна анафилаксия с затруднением дыхания и падением давления.

Здоровому человеку врач рекомендует съедать не более двух-трёх штук в день, причём отдельно от другой еды — в качестве перекуса через час после завтрака или обеда. Запивать фрукт водой не стоит, так как это снижает кислотность желудочного сока.

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