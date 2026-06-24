Эксперт рассказала, почему шампуни от выпадения не работают

Выпадение волос — одна из самых частых жалоб на приёме у трихолога. Ещё больше людей пытаются решить проблему самостоятельно, покупая шампуни с пометкой «от выпадения». Однако, как правило, ожидания не оправдываются. Почему так происходит, в беседе с «Чемпионатом» объяснила врач-трихолог клиники «Доктор Волос» Татьяна Гончарова.

По словам эксперта, ждать чудес от шампуня не стоит. Специалист выделила сразу пять весомых причин, почему эти средства неспособны справиться с алопецией.

Первая и главная проблема — физиологический барьер кожи. Её верхний роговой слой (эпидермис) практически не пропускает активные компоненты в глубокие слои дермы. Шампунь влияет лишь на стержни волос и очищает поверхность головы, но действующие вещества не достигают волосяных фолликулов, где зарождается проблема.

Вторая причина — универсальность формулы. Производители создают один состав для всех, смешивая витамины и растительные экстракты, но не учитывают индивидуальные причины выпадения, которых существует множество.

Третья — слишком низкие концентрации активных компонентов. Шампунь — это прежде всего средство гигиены, а не лекарство. Производители не могут рисковать побочными эффектами, поэтому безопасность для них важнее эффективности.

Четвёртая — мизерное время контакта с кожей. Шампунь наносится и смывается в течение одной-трёх минут. За такой короткий промежуток даже самые мощные вещества просто не успевают подействовать.

Пятая — завышенные ожидания пациентов. Даже если допустить, что средство потенциально могло бы помочь, результат проявился бы лишь через недели или месяцы регулярного использования. Однако большинство людей ждут эффекта мгновенно и быстро разочаровываются.

Татьяна Гончарова делает неутешительный вывод: действительно эффективных шампуней от выпадения волос на сегодняшний день не существует. Врач настоятельно рекомендует при реальных проблемах с густотой, ломкостью или сильным выпадением не тратить деньги на бесполезные покупки, а сразу записаться на приём к трихологу или дерматологу.

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