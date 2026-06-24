Диетолог назвала безопасную дозу вишни в день

Сколько ягоды можно съедать без вреда для здоровья? На этот вопрос в беседе с «Чемпионатом» ответила врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова.

Для здорового человека без противопоказаний безопасная доза составляет 200–300 граммов в день и не более. Превышение этой нормы может привести к нежелательным последствиям, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Так, пациентам с сахарным диабетом и ожирением рекомендуется ограничиться 80–100 граммами в сутки, причём употреблять вишню лучше в первой половине дня, чтобы избежать скачков сахара.

Отдельного внимания заслуживает синдром раздражённого кишечника (СРК). При этом диагнозе диетолог советует начинать буквально с 10–15 ягод за один приём и внимательно следить за реакцией организма. Это связано с содержанием в вишне сорбитола и фруктозы, которые могут вызывать вздутие и диарею у чувствительных людей.

При этом врач успокоила любителей замороженной вишни: продукт сохраняет большинство полезных свойств, поскольку антоцианы (ключевые антиоксиданты ягоды) термостабильны.

Шведова также перечислила группы пациентов, которым вишня не просто разрешена, а рекомендована:

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.