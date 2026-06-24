Названы способы снизить риски заболеваний летом

Мытье рук, соблюдение правил при готовке еды и защита от укусов насекомых и клещей помогут снизить риски для здоровья летом. Об этом РИА Новости рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В ВОЗ напомнили, что одним из основных факторов, способствующих сезонному росту числа пищевых отравлений и инфекций, является повышение температуры в летние месяцы, однако это не единственный фактор.

Так, на сезонные закономерности распространения болезней оказывают влияние условия окружающей среды, поведение людей, местная эпидемиологическая ситуация, охват вакцинацией и меры общественного здравоохранения, указали в организации.

Ранее гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» Елена Бутенко сообщила, что летом риск порчи окрошки и, как следствие, отравления особенно высок. По ее словам, если окрошка длительное время находится вне холодильника, риск пищевого отравления действительно существует.