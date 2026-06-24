Сексолог объяснила, что делать, если устала челюсть во время орального секса

Сексолог Полина Ред объяснила, что делать, если устала челюсть во время орального секса. Совет женщинам с такой проблемой она дала в своем Telegram-канале.

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По словам Ред, усталость челюсти, шеи, плеч и рук — это проблема, которая часто возникает во время долгого орального секса. Чтобы немного снять напряжение в такой ситуации, сексолог посоветовала женщинам просто сменить позу.

Однако если челюсть устает слишком быстро, рот не открывается до конца или при открывании возникает дискомфорт в области жевательных мышц, то специалистка порекомендовала делать упражнения, которые помогут справиться с этими неприятными ощущениями.

«С шеей на самом деле то же самое. При регулярных упражнениях на шею и плечи напряжение не накапливается, легче двигаться и легче удерживать голову», — написала сексолог.

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