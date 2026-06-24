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Врач предупредил о провоцирующей бессонницу летом вечерней привычке

Lenta.ru

Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что одна вечерняя привычка во время жары может спровоцировать бессонницу. Его слова передает издание El Economista.

Врач предупредил о вечерней привычке летом, которая провоцирует бессонницу
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Фелисес объяснил, что вызвать бессонницу летом может холодный душ перед сном, и посоветовал отказаться от этой привычки.

«Холодный душ дает мгновенное облегчение, но после него, когда вы ложитесь спать, ваше тело чувствует себя как в раскаленной печи», — отметил доктор.

Дело в том, что головной мозг воспринимает резкое изменение температуры как замерзание, поэтому активирует механизм удержания тепла, пояснил врач.

«Проблема возникает уже через 10 минут. Ваше тело снова чувствует жар и реагирует, открывая "трубы" для компенсации. И затем происходит обратный эффект: вы начинаете сильно потеть, поэтому простыни становятся мокрыми», — добавил Фелисес.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что некоторые напитки помогают бороться с бессонницей. Он порекомендовал людям с этой проблемой пить молоко с мускатным орехом или медом.