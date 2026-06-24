Для кого помидоры могут быть опасны

Врач рассказала россиянам о том, какую опасность могут представлять помидоры.

Помидоры считаются одним из самых полезных летних овощей, однако в некоторых случаях их употребление может негативно сказаться на здоровье. Об этом врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова предупредила в разговоре с 360.ru.

По словам специалиста, томаты содержат большое количество витаминов, ликопина и каротиноидов, которые благотворно влияют на организм. При этом особое внимание стоит обратить на кожицу овоща.

– Ее мы практически не усваиваем, но это подкормка для братьев наших меньших – кишечной микрофлоры, – сказала диетолог.

При некоторых заболеваниях ЖКТ такая пища может оказаться нежелательной. В частности, во время обострения гастрита, энтерита или колита.