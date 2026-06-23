Названа лучшая поза для сна в самолете

Сомнолог Уильям Лу назвал лучшую, на его взгляд, позу для сна в самолете. Его цитирует портал Yahoo.

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«Откиньтесь на спинку сиденья и немного наклоните голову назад», — посоветовал Лу.

Врач также порекомендовал использовать в этой позе специальную подушку, которая помогает поддерживать шею и поясницу, а также мешает голове раскачиваться во сне.

Сомнолог Челси Перри согласилась с Лу. По ее словам, если слегка откинуться назад, положив голову на подушку для шеи или прислонясь к окну, напряжение мышц уменьшается. При этом она посоветовала не скрещивать ноги и наклоняться вперед во время сна в самолете: такие позы могут привести к напряжению мышц и нарушению кровотока.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие напитки спасают от бессонницы. За полчаса-час до сна он посоветовал выпить молоко с добавлением куркумы.