Психиатр объяснил, можно ли за 28 дней побороть зависимость

Сколько на самом деле нужно времени, чтобы победить зависимость? В беседе с UfaTime.ru врач-психиатр и психотерапевт Антон Шестаков объяснил, почему популярные 28-дневные реабилитационные программы не работают.

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Цифра «28 дней», по словам специалиста, пришла из американских реабилитационных программ середины XX века и не имеет ничего общего с реальной нейробиологией. С научной точки зрения это лишь минимальный стартовый отрезок.

Психиатр отмечает, что за 28 дней можно успеть снять абстинентный синдром, провести диагностику, освоить азы когнитивно-поведенческой терапии. Между тем за этот период нельзя перестроить дофаминовую систему. Для этого требуется 6–12 месяцев.

По словам врача, без постоянной поддерживающей терапии в первый же год срываются 60–80% пациентов.