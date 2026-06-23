Офтальмолог объяснила, почему вечером нужно уменьшить яркость экрана

Для поддержания здоровья глаз необходимо правильно регулировать яркость экрана и контраст текста в смартфоне. Об этом предупредила профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

© Вечерняя Москва

— Если говорить о зрительном комфорте, при ярком дневном освещении большинству людей удобнее читать темный текст на светлом фоне, в темном помещении многим субъективно комфортнее темная тема интерфейса, поскольку экран кажется менее ослепляющим. Однако убедительных данных о том, что темная тема снижает утомляемость глаз у всех пользователей, нет. Для вечернего использования полезнее не столько менять цвет обоев, сколько уменьшать общую яркость экрана и использовать ночной режим с более теплыми оттенками, — отметила эксперт.

По словам специалиста, неправильный свет нарушает нормальную работу глаз. За компьютером у людей снижается частота морганий и появляется сухость. Помимо этого, яркий свет в ночное время нарушает циркадные ритмы.

Для здоровья глаз Шилова посоветовала выбирать не слишком яркие обои, выставлять умеренную яркость экрана и комфортный контраст текста, передает RT.

Весной растет солнечная активность. В такое время года прогулки без солнцезащитных очков повышают риск развития катаракты и рака кожи на веках. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, чем опасно весеннее солнце для глаз и как защититься от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.