Как бороться с ночным перееданием

Эксперт Алена Шарапова подсказала россиянам, что нужно делать, чтобы защититься от ночного переедания. Об этом сообщает сайт KP.RU.

По словам эксперта, наиболее эффективными приемами, которые позволяют противодействовать стремлению к тому, чтобы поесть в ночное время, являются те, что быстро снижают внутреннее напряжение.

Среди таких приемов Шарапова выделила, в частности, прогрессивную мышечную релаксацию, при которой нужно поочередно расслаблять мышцы тела, а также дыхательные практики, например, дыхание «4-7-8»: вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, медленный выдох на 8 секунд. Она подчеркнула, что такие упражнения быстро успокаивают нервную систему.

Спикер отметила, что организм важно не доводить до сильного истощения, ведь если днем человек недостаточно ест или накапливает стресс, то ночью тело будет требовать свой «допинг». В связи с этим эксперта рекомендует есть каждые 3-4 часа и не пропускать основные приемы пищи, которые, в свою очередь, нужно стараться сделать сбалансированными, чтобы в них входили белки, сложные углеводы (цельные крупы, бобовые), овощи и немного жиров.

Как заметила Шарапова, если в течение дня калорий и энергии было недостаточно, то организм обязательно постарается восполнить их вечером или ночью, поэтому лучше дать ему топливо вовремя.