Диетолог рассказала, как есть меньше сладкого

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова предупредила, что продукты с содержанием сахара далеко не полезны для здоровья. О том, как есть меньше сладкого, она рассказала в эфире радио Sputnik.

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Диетолог отметила, что точно не надо резко бросать есть сладкое. Такой отказ затем может превратиться в срывы с бесконтрольным употреблением высококалорийных продуктов с сахаром и насыщенными жирами. Например, это мороженое, торты или пирожные. Сокращать количество сахара в пище надо постепенно.

«При отказе от сладкого рекомендуется все-таки постепенно снижать его количество в своем рационе. Например, уменьшать его содержание в чае или кофе, сначала на одну чайную ложку в неделю, потом еще на одну чайную ложку, таким образом рецепторы будут приучаться, и вкус будет становиться привычным», - советует врач.

Точно также она рекомендует поступать с шоколадом. Его не надо полностью отменять, а следует постепенно подменять на какао. Так, сначала можно есть шоколад с содержанием какао в 55%, затем - в 75% и далее до 95%. Сладкий вкус уйдет со временем без последствий. Тем более, что шоколад отчасти полезный продукт. Одновременно с постепенным отказом от сладкого следует насыщать рацион фруктами.