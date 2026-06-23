Врач назвала главный продукт, из-за которого скачет давление

Питание напрямую влияет на артериальное давление. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, какие продукты способны повышать показатели, а какие помогают держать их в норме.

Главный враг гипертоников — соль. Натрий задерживает жидкость, объём крови увеличивается, нагрузка на сосуды растёт. Людям с гипертонией рекомендуется ограничить колбасы, копчёности, консервы, снеки, фастфуд и солёные сыры.

К временному повышению давления могут приводить напитки с кофеином: кофе, крепкий чай, энергетики. Особенно заметен этот эффект у тех, кто редко употребляет кофеин или имеет повышенную чувствительность к нему.

Что касается десертов и выпечки, они редко вызывают резкий скачок давления. Однако их регулярное переедание ведёт к набору веса.

«У людей с ожирением вероятность развития артериальной гипертензии примерно на 50% выше, чем у людей с нормальной массой тела», — предупреждает Ольга Уланкина.

Поддерживают нормальный уровень давления или способствуют его незначительному снижению овощи, фрукты, ягоды, зелень, бобовые и продукты из цельного зерна. Они содержат много калия, магния и пищевых волокон.

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