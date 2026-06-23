Назван способ продлить жизнь за четыре минуты в день

Профессор медицины Университета штата Пенсильвания (США) Кристофер Скиаманна считает, что четыре минуты ежедневных упражнений помогут улучшить состояние здоровья. Способ продлить жизнь он посоветовал в беседе с Business Insider.

Скиаманна заверил, что даже короткие тренировки могут приносить заметную пользу для здоровья и долголетия. По его словам, люди старше 65 лет, которые уделяли хотя бы четыре минуты в день упражнениям, уже через 12 недель начинали лучше держать равновесие и легче вставать со стула.

Специалист уточнил, что эти показатели улучшают способность сохранять подвижность в пожилом возрасте и считаются важными маркерами здорового старения.

«Главная цель — помочь человеку перейти от полного отсутствия активности хотя бы к небольшому ее количеству», — отметил Скиаманна.

Эксперт также считает, что для развития силы не всегда нужны долгие занятия в спортзале. По его словам, наибольшую пользу приносят первые минуты тренировки, но при условии, что упражнения выполняются регулярно и с постепенным повышением нагрузки.

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