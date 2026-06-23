Опасная «пустышка»: врач раскрыла правду о популярном БАДе в капсулах

Диетолог рассказала россиянам о вреде популярного БАДа.

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Pravda.Ru рассказала, почему омега-3 в капсулах часто оказывается бесполезной, а иногда даже опасной.

По словам специалиста, для профилактики атеросклероза и воспалительных процессов здоровому человеку зачастую достаточно сбалансированного рациона, а не приема БАДов.

Врач объяснила, что жирные кислоты из продуктов работают только в сочетании с микроэлементами и витаминами, которые присутствуют в цельной пище.

– Повторить формулу, то есть все соответствующее окружение этих жирных кислот, невозможно. Поэтому, когда мы говорим о любых БАДах, здесь очень важна степень усвоения. Иногда указывается концентрация, но это не означает, что именно в таком объеме она усвоится организмом, – отметила она.

Диетолог также подчеркнула, что синтетические витамины без "сопровождающих" веществ могут вести себя иначе. Отдельно она обратила внимание на качество рыбьего жира в капсулах – при неправильном хранении или производстве он может окисляться и наносить вред организму.

– Рыбий жир очень быстро окисляется, и в этом случае вместо пользы мы можем получить вред. Иногда под видом омега-3 может продаваться обычный рыбий жир, который уже окислен, – предупредила врач.

По словам эксперта, более надежным источником омега-3 остаются натуральные продукты – в частности, рыба холодных морей и некоторые растительные масла, которые обеспечивают более "естественное" усвоение полезных веществ организмом.