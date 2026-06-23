Врач назвала замену сладкому кофе с выпечкой с утра

Американский спортивный диетолог Роксана Эхсани назвала замену сладкому кофе с выпечкой с утра. Ее рекомендации опубликованы на сайте писательницы, специалистки по домоводству Марты Стюарт.

По словам Эхсани, утром многим людям хочется съесть выпечку, например, кекс или пончик. Однако диетолог предупредила, что такие булочки обычно готовятся из рафинированной муки с высоким содержанием сахара и содержат вредные для здоровья жиры. Специалистка посоветовала заменить их на фруктовые смузи или бутерброды из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом.

Она также посоветовала не пить на завтрак ароматизированные кофейные напитки, которые часто содержат сливки с высоким содержанием насыщенных жиров, а также много сахара. Эхсани объяснила, что регулярное употребление таких напитков увеличивает риск заболеваний сердца, диабета второго типа и лишнего веса.

Вместо сладкого кофе диетолог посоветовала употреблять несладкие напитки.

«Если вы обычно добавляете в кофе несколько пакетиков сахара, сокращайте количество сахара на полпакетика каждую неделю, пока не доведете его практически до нуля», — порекомендовала Эхсани.

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