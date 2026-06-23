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Врач назвала замену сладкому кофе с выпечкой с утра

Lenta.ru

Американский спортивный диетолог Роксана Эхсани назвала замену сладкому кофе с выпечкой с утра. Ее рекомендации опубликованы на сайте писательницы, специалистки по домоводству Марты Стюарт.

Врач назвала замену сладкому кофе с выпечкой с утра
© Лента.Ru

По словам Эхсани, утром многим людям хочется съесть выпечку, например, кекс или пончик. Однако диетолог предупредила, что такие булочки обычно готовятся из рафинированной муки с высоким содержанием сахара и содержат вредные для здоровья жиры. Специалистка посоветовала заменить их на фруктовые смузи или бутерброды из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом.

Она также посоветовала не пить на завтрак ароматизированные кофейные напитки, которые часто содержат сливки с высоким содержанием насыщенных жиров, а также много сахара. Эхсани объяснила, что регулярное употребление таких напитков увеличивает риск заболеваний сердца, диабета второго типа и лишнего веса.

Вместо сладкого кофе диетолог посоветовала употреблять несладкие напитки.

«Если вы обычно добавляете в кофе несколько пакетиков сахара, сокращайте количество сахара на полпакетика каждую неделю, пока не доведете его практически до нуля», — порекомендовала Эхсани.

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